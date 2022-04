Roma (quasi) da record: non perde in campionato da 11 partite

La Roma in campionato non perde da 11 partite, con un ritmo che sarebbe da scudetto perché nessuno in questo lasso di tempo ha fatto di più

La Roma in campionato non perde da 11 partite, con un ritmo che sarebbe da scudetto perché nessuno in questo lasso di tempo ha fatto più dei suoi 25 punti, ma la striscia migliore di imbattibilità è lontanissima: Liedholm restò imbattuto per 30 incontri fra il 1980 e il 1981. In Europa, invece, l'attuale serie positiva all'Olimpico è da record: mai in passato la Roma infilato 17 risultati utili consecutivi in casa. Lo riporta il Corriere della Sera, numeri indicativi in vista della sfida contro il Napoli.