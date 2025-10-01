Rrahmani e Buongiorno out: ecco quando è previsto il rientro

Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno non saranno a disposizione di Antonio Conte per la sfida allo Sporting in Champions, così come era accaduto già per la trasferta di San Siro. A fare il punto sugli infortunati è l'edizione odierna di Repubblica, che preannuncia il ritorno per dopo la sosta del campionato.

"Rrahmani e Buongiorno non ci saranno: entrambi torneranno a disposizione dopo la sosta di ottobre, quindi toccherà a JJ e all'olandese (Beukema, ndr) reggere l'onda d'urto ma soprattutto invertire la tendenza di una squadra che ha incassato qualche gol di troppo nelle ultime partite (4 tra Pisa e Milan)".