Rrahmani leader della difesa: un dato 'rassicurante' lo conferma

vedi letture

Amir Rrahmani sta bene e domenica tornerà a comandare la difesa contro il Milan dopo aver saltato per infortunio le ultme partite di campionato e la gara di Champions contro il City all'Etihad. Una bella notizia per Conte. C'è un dato che lo conferma e che viene evidenziato dal quotidiano Repubblica oggi in edicola.

"Rrahmani ha raggiunto il livello e la consapevolezza dei campioni e quindi toccherà a lui. Un dato non va tralasciato: nelle prime due partite contro Sassuolo e Cagliari, in cui è stato in campo, il Napoli non ha incassato neanche una rete. Nelle successive tre – Fiorentina, Manchester City e Pisa – i gol subìti sono stati cinque. Conte cerca l’inversione di tendenza e Rrahmani ha la giusta affidabilità".