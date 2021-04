Sacchi su Gazzetta: "Napoli ha fluidità di manovra incerta e poca personalità"

Arrigo Sacchi, ex allenatore e commissario tecnico, ha parlato di Juventus-Napoli nel suo fondo odierno per La Gazzetta dello Sport: "Pirlo con la Juventus ha sconfitto il Napoli dell’amico Gattuso. Il primo tempo ha visto i bianconeri meritatamente in vantaggio. Gli uomini guidati da Andrea si sono presentati con un 4-4-2 compatto e abbastanza coordinato: hanno mostrato un miglioramento nello spirito di squadra e nella determinazione. Inoltre si è notata più fluidità di manovra rispetto al solito: la squadra è stata più ordinata e organizzata, quindi si è visto un miglioramento delle iniziative, della collaborazione e delle prestazioni individuali.

Nella ripresa il Napoli ha preso più iniziativa, ma con una fluidità di manovra incerta e senza sostenerla con sufficiente personalità. Il gol di Dybala ha aggiunto nobiltà all’incontro, come il comportamento professionale di Chiellini è esemplare per etica. I bianconeri posseggono grandi individualità, che però fino a oggi non sono state sorrette dalla volontà di tutti e da un gioco coordinato e interiorizzato".