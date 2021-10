Salernitana-Napoli, probabili formazioni CdS: out Lozano, torna Zielinski

Luciano Spalletti ha le idee chiare per quel che concerne la formazione da mandare in campo stasera sul campo della Salernitana. Come riferito dal Corriere dello Sport, dovrebbe rientrare tra i titolari Zielinski al posto di Elmas, così come Politano al posto di Lozano. Da centravanti spazio a Mertens, in virtù dell'infortunio di Osimhen. Di seguito le probabili formazioni secondo il quotidiano.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Schiavone; Ribery; Djuric, Bonazozli

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne