A San Siro il pubblico delle grandi occasioni: Inter-Napoli verso il sold-out

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Grande attesa per Inter-Napoli, primo big match della stagione. San Siro viaggia verso il tutto esaurito dopo gli oltre 75mila spettatori del primo turno.

San Siro è pronto a riempirsi per Inter-Napoli, sfida di domani sera tra la squadra di Cristian Chivu, reduce da due vittorie consecutive, e gli azzurri di Massimiliano Allegri. Dopo i 75.013 spettatori presenti contro il Monza, anche per il primo big match della stagione si va verso il tutto esaurito.

Inter-Napoli, San Siro sold-out

"San Siro è pronto a riempirsi di nuovo e a indossare il primo abito buono per il primo big match della stagione. E inevitabilmente sarà (ancora) tutto esaurito", scrive la Gazzetta dello Sport. D'altronde San Siro è quasi sempre sold-out e il big match col Napoli non poteva fare eccezione.