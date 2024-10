Saviano: "ADL ha contrastato la camorra allo stadio dopo decenni di minacce!"

Roberto Saviano è tornato a parlare dei rapporti tra criminalità organizzata e Curve in un articolo per il Corriere della Sera, soffermandosi anche su quanto accade a Napoli: "Il Napoli ha avuto organizzazioni di tifosi dirette estensioni dei clan, De Laurentiis aveva solo due scelte: o farsi condizionare o contrastarli. Ha iniziato un progressivo allontanamento degli ultrà, non ha temuto il conflitto, ha cercato di gestire i posti allo stadio sottraendoli agli ultrà, ha provato a sottrarre spazi economici agli ultrà. Ha pagato un prezzo, i giocatori spesso sono stati bersagliati da furti.

Recentemente sembra esserci stata pace tra una parte degli ultrà e De Laurentiis che ha fatto insospettire come se il presidente avesse ceduto ai gruppi ultrà, ma di certo tra le tante società quella del Napoli, che per decenni ha subito pressioni e minacce dei clan, è riuscita a fare il lavoro migliore (ancora lontano dall’aver risolto il problema)".