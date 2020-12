Scandalo Suarez, la clamorosa ipotesi della 'talpa' che ha avvisato i vertici Juve

Esame Suarez, dubbi sulla Juventus. La Gazzetta dello Sport: "Ipotesi talpa". Questo ciò che riporta il quotidiano in edicola nell'edizione odierna. Da una parte c'è l'intercettazione ambientale audiovideo che per i pm smaschera il test combinato, dall'altra il sospetto che alcuni rappresentanti della Juventus sapessero di essere intercettati e avrebbero potuto avere contezza dell'esistenza di questo processo.

Per i pm però emergono nuovi dettagli: se l'interesse di Paratici evidenzia una volontà strategica del club per il rilascio della certificazione linguistica per Suarez, il legale bianconero e Pratici stesso avrebbero nascosto i rapporti con i massimi livelli istituzionali per accelerare le pratiche. In più per i pm era falsa la motivazione del mancato trasferimento dell'ex Barça: al traguardo per la cittadinanza si sarebbe potuti arrivare prima del 6 ottobre. Il black out sulla strada per ingaggiare Suarez arriva ad un punto in cui l'avvocato del club non risponde più alle chiamate della funzionaria del ministero dell'Interno.