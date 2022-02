"Scatenato a bordo campo perché i suoi non alzano il ritmo": le pagelle di Spalletti sui quotidiani

Quarto successo consecutivo per il Napoli, che tallona l'Inter in classifica. La squadra di Spalletti fatica, ma trova la vittoria al Penzo contro il Venezia grazie ai gol di Osimhen e Petagna. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico azzurro merita 6,5 in pagella: "Scatenato a bordo campo perché i suoi non alzano il ritmo. Ma la squadra è solida e consapevole della sua forza".

Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Il suo 2022 è un inno alla gioia: se ne è fregato del Covid, della Coppa d’Africa, dei problemi. E a Venezia esprime personalità con quella squadra che è tutta sua".

6,5 invece il voto che troviamo su Tuttosport: "Il suo Napoli fatica un po’ nel primo tempo, poi riesce a sistemare in corsa la squadra a livello tattico e il risultato gli dà ragione. La sua mano è sempre efficace".

Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "All'inizio il Napoli non gira bene e pressa male, ma trova presto le misure e comincia un dominio. Sistema qualcosina nella posizione dei suoi giocatori quando capisce che in mezzo non c'è spazio. E con la costruzione dal basso non soffre sul pressing del Venezia. Vittoria meritata".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7