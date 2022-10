Sconcerti pazzo di Kvaratskhelia: "Sembra di averlo già visto in Meroni e Best"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti scrive

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti scrive: "Leo e Kvaratskhelia sono stati i due giocatori più determinanti di queste prime 8 giornate. Kvara è magro, agile, cerca spazio con le finte, è quasi disordinato nel dribbling, cosa che lo rende incomprensibile. Kvara è più classico, quindi più tipico, nervoso, direi europeo, teoricamente arginabile. È un giocatore che sembra di aver già visto, in Meroni, in George Best, in altri epigoni. Resti sempre stupito, ma conosci il genere".