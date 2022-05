Sconcerti sul CorSera: “In Italia non cerchiamo il calcio vero, ma solo il risultato che ci serve”

Mario Sconcerti ha scritto un fondo, sul Corriere della Sera, a proposito della semifinale di Champions League di ieri

TuttoNapoli.net

Mario Sconcerti ha scritto un fondo, sul Corriere della Sera, a proposito della semifinale di Champions League di ieri: “La differenza è nella qualità dei giocatori, nella sapienza con cui sono usati, nella bravura dell’arbitro, un italiano che non arbitra così in Italia per colpa nostra, perché non cerchiamo mai il calcio vero, che significa anche errore, ma solo il risultato che più ci serve. […] Non è solo un problema di giocatori, queste squadre hanno dentro una mentalità da artisti, la ricerca della realtà attraverso la bellezza, la correttezza dei movimenti e del controllo. Pochi i dribbling, pochi i numeri solitari. […] A Madrid c’è stata una perfezione comune, due interpretazioni di armonia che si sono appena offuscate nell’incredibile finale. Il City meritava di vincere, il Real non meritava di essere eliminato”.