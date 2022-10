Sconcerti sul CorSera: "Napoli da altro campionato, assomiglia alla squadra migliore"

Non solo l’Inter. Nel suo editoriale sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza anche le gare giocate e vinte ieri dal Napoli e dal Milan

Non solo l’Inter. Nel suo editoriale sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza anche le gare giocate e vinte ieri dal Napoli e dal Milan, rispettivamente contro Torino ed Empoli: “Il primo tempo del Napoli con il Torino è stato qualcosa di dimenticato, una velocità e un abbinamento tecnico di altri campionati - ha esordito il direttore -. In questo momento assomiglia alla squadra migliore. Il Milan ha un finale abbagliante, quasi incredibile, ha vinto con quel tipo di fortuna che spesso aiuta i migliori. Non una partita facile, Calabria infortunato, Kjaer subito ammonito, Leao in una di quelle sere in cui non sai cosa aspettarti, chiusa poi con due assist e un gol fantastico. Non un Milan perfetto, però di nuovo il Milan che serviva”.