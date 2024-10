Scontri Napoli-Eintracht, Saviano svela: "Il vero motivo fu una partita di droga!"

vedi letture

I rapporti tra criminalità organizzata e ultrà è tornato un tema d'attualità dopo quanto accaduto a Milano nelle Curve di Inter e Milan. Roberto Saviano, in un articolo per il Corriere della Sera, ne ha parlato e si è soffermato anche sulla situazione di Napoli, ricordando il passato e in particolare gli scontri con i supporters tedeschi dell'Eintracht Francoforte:

"Ogni stadio è un grande mercato di droga. Ma pur guadagnando molto non è questo il fulcro del business. I capi ultrà sono diventati narcotrafficanti per il trasporto. I bus di tifosi che viaggiano per mezza Italia, spesso scortati per evitare scontri con altri tifosi, non di rado portano borsoni interi di droga. Persino gli scontri spesso sono dovuti ad accordi mancati, la rabbia dei tifosi dell’Eintracht, secondo alcuni, sarebbe dovuta proprio a partite di droga scontate previste che i clan napoletani non avrebbero dato. Gli scontri portano troppa polizia quindi quando avvengono è sempre per volontà dei capi".