Se Lukaku fa gol, il Napoli vince: il dato è impressionante

Romelu Lukaku è importante, troppo importante per il Napoli di Antonio Conte. E c'è un dato che lo dimostra, messo in evidenza dall'edizione de La Gazzetta dello Sport: “Quando Lukaku segna, il Napoli vince. Nove reti e nove vittorie, perché non è mai andato oltre al singolo gol in una partita.

L’ultimo lo ha segnato alla Juve, ribaltata grazie al suo rigore. E questa è una bella novità del nuovo Lukaku, spesso criticato in passato per non essere decisivo nelle partite chiave: quest’anno aveva già segnato al Milan, alla Roma, alla Fiorentina e all’Atalanta. Romelu è tornato a essere imprescindibile”.