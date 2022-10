"Segnali incoraggianti, colpaccio sfiorato!", Thiago Motta promosso dai quotidiani

TuttoNapoli.net

Il Bologna esce sconfitto dal confronto del Maradona contro il Napoli ma, come titola Il Corriere di Bologna, "è vivo" ed è un'ottima notizia per Thiago Motta, già sotto pressione dopo poche settimane dall'avvicendamento con Mihajlovic. La Gazzetta dello Sport parla di "segnali incoraggianti" per una squadra "più determinata, con idee offensive e che rimane sempre in partita". Il Corriere dello Sport invece scrive: "Lo assistono gli dei, e parecchio, ma i segnali sono di vitalità, anche nel tentativo di proporre". Tuttosport va dritto al punto: "Nonostante la sconfitta si è meritato la riconferma". Il Corriere di Bologna spiega: "Nel giorno più difficile, trova il suo Bologna migliore. Esce con zero punti ma molta più consapevolezza". Bolognanews analizza così: "Dopo tre gare sotto le aspettative, il suo Bologna in casa della migliore squadra del campionato offre una prestazione di livello costringendo il Napoli agli straordinari per vincerla". Infine la valutazione di TMW: "Con tantissime assenze sfiora il colpaccio al Maradona. La posizione di Dominguez è la più bella scelta della sua gestione, l'argentino continua a regalare assist e grandi prestazioni. Non sono queste le gare che il Bologna deve vincere, ma i rossoblù devono ripartire dalla prestazione del secondo tempo del Maradona".

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere di Bologna: 6

BolognaNews: 6