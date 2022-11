Sette partite in trentuno giorni: il ciclo terribile del Napoli dopo la sosta

Sette partite in trentuno giorno attendono il Napoli dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Il ritiro è nei fatti, manca semplicemente un comunicato che ne ufficializzi la partenza, ma il «richiamo» è una necessità, perché nel 2023 il Napoli - e pure tante altre - non avrà tempo per oziare.