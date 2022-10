Si lavora al rinnovo di Di Lorenzo: il capitano ha espresso un desiderio

L'ex Empoli è diventato capitano dopo l'addio di Insigne ed è ormai un vero e proprio leader, non solo tecnico, della squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Lobotka. Il Napoli sta lavorando anche su altri fronti per i rinnovi di contratto. Tra questi si discute anche del futuro di Giovanni Di Lorenzo che, come scrive il quotidiano Repubblica, non ha mai nascosto di voler chiudere la propria carriera in azzurro. L'ex Empoli è diventato capitano dopo l'addio di Insigne ed è ormai un vero e proprio leader, non solo tecnico, della squadra.