Si scalda il San Paolo per la Juve: almeno in 40mila per la sfida a Sarri

Napoli-Juventus richiamerà al San Paolo il pubblico delle grandi occasioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, allo stadio sono attesi almeno 40mila spettatori, più dei 32mila che si erano registrati per la sfida contro l’Inter. Eppure il record stagionale restano i 45mila del match contro il Brescia, un record che nemmeno la Juventus con il ritorno al San Paolo di Maurizio Sarri dovrebbe far superare. Anche perché allo stato attuale gli azzurri non si giocano lo Scudetto e vedono molto complicato anche un posto in Champions. Difficile prevedere quale accoglienza Napoli riserverà al suo ex tecnico, anche se dovrebbe esserci una maggioranza di fischi e contestazioni.