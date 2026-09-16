Crescita De Bruyne: Allegri ha trovato la chiave per stimolarlo

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Il Napoli aspetta ancora il campione capace di cambiare da solo il peso delle partite

Il rapporto tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne sembra essere entrato in una nuova fase. Il tecnico è riuscito a trovare la giusta sintonia con il centrocampista belga, coinvolgendolo sempre di più nel progetto e affidandogli responsabilità importanti all’interno del nuovo Napoli. De Bruyne è diventato così una delle pedine centrali della squadra di Allegri, che continua a stimolarlo e a chiedergli qualcosa in più. La qualità del belga non è mai stata in discussione, ma adesso il Napoli si aspetta che possa compiere il definitivo salto di qualità.

Napoli, Allegri punta forte su De Bruyne: ora KDB deve fare la differenza

Gli azzurri hanno bisogno soprattutto del suo contributo nelle partite più complicate, quelle nelle quali sono i grandi giocatori a dover fare la differenza. L’obiettivo è trasformare le buone prestazioni offerte finora in una presenza sempre più decisiva, continua e concreta. Perché il De Bruyne visto fino a questo momento rappresenta certamente un buon punto di partenza, ma il Napoli aspetta ancora il campione capace di cambiare da solo il peso delle partite, come sottolinea La Repubblica.