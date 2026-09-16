Lang a caccia del gol: sono passati sette mesi dall'ultimo

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. L'ultima volta risale al 17 febbraio, quando realizzò una doppietta in Champions League contro la Juventus

Noa Lang potrebbe avere una nuova occasione dal primo minuto. In vista della trasferta contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri sta valutando la possibilità di rilanciare l’olandese nel reparto dei trequartisti, con Vergara che potrebbe inizialmente lasciare spazio all’ex Galatasaray. A raccontare lo scenario è il Corriere dello Sport, che sottolinea la voglia di Lang di sfruttare una possibile chance al Franchi: “Max potrebbe rilanciarlo nel tris di trequarti al posto di Vergara e Lang non vede l’ora”.

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Per l'attaccante sarebbe anche la prima presenza contro la Fiorentina. Nella scorsa stagione, infatti, rimase in panchina nella partita disputata al Franchi, mentre in occasione della gara di ritorno aveva già lasciato il club per trasferirsi al Galatasaray. Ma soprattutto Lang è alla ricerca di un gol che manca ormai da molto tempo. L'ultima volta risale al 17 febbraio, quando realizzò una doppietta in Champions League contro la Juventus indossando la maglia del Galatasaray. Il Corriere dello Sport evidenzia proprio la durata del digiuno: domenica saranno “215 giorni, oltre sette mesi” dall'ultima rete.