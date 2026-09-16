Allegri, mini turnover contro la Fiorentina? Le scelte di formazione
E' già tempo di proiettarsi verso la sfida tra Fiorentina e Napoli, con Massimiliano Allegri che comincia a studiare le possibili scelte di formazione per la trasferta del Franchi. Nonostante la settimana senza impegni infrasettimanali e la successiva sosta, il tecnico azzurro starebbe valutando qualche novità nell’undici iniziale, riporta la Gazzetta dello Sport.
Allegri pensa al mini turnover contro la Fiorentina, attesa per Anguissa
A incidere nelle riflessioni anche l’orario della partita, in programma alle 12.30, che porterà lo staff a prestare particolare attenzione alle condizioni fisiche dei singoli calciatori. Per questo motivo prende corpo l’ipotesi di un mini turnover, con Allegri pronto a gestire alcune energie. Sul fronte degli infortunati, invece, non sono attesi recuperi significativi. L’unico calciatore che conserva qualche possibilità di rientrare è Frank Anguissa.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro