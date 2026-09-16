Allegri, mini turnover contro la Fiorentina? Le scelte di formazione

Allegri, mini turnover contro la Fiorentina? Le scelte di formazioneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
A incidere nelle riflessioni anche l’orario della partita, in programma alle 12.30, che porterà lo staff

E' già tempo di proiettarsi verso la sfida tra Fiorentina e Napoli, con Massimiliano Allegri che comincia a studiare le possibili scelte di formazione per la trasferta del Franchi. Nonostante la settimana senza impegni infrasettimanali e la successiva sosta, il tecnico azzurro starebbe valutando qualche novità nell’undici iniziale, riporta la Gazzetta dello Sport.

Allegri pensa al mini turnover contro la Fiorentina, attesa per Anguissa

A incidere nelle riflessioni anche l’orario della partita, in programma alle 12.30, che porterà lo staff a prestare particolare attenzione alle condizioni fisiche dei singoli calciatori. Per questo motivo prende corpo l’ipotesi di un mini turnover, con Allegri pronto a gestire alcune energie. Sul fronte degli infortunati, invece, non sono attesi recuperi significativi. L’unico calciatore che conserva qualche possibilità di rientrare è Frank Anguissa.