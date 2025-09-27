Sorpresa a San Siro: il 40% dei tifosi sarà straniero 'grazie' alla fashion week

Domani sera il match tra Milan e Napoli chiuderà le partite della domenica di questa quinta giornata di campionato. I partenopei sono i campioni uscenti e sono reduci da quattro vittorie nelle prime quattro uscite ufficiali. Dall'altra parte i rossoneri hanno perso la prima contro la Cremonese e poi hanno ottenuto tre vittorie di fila senza subire gol. E per l'occasione il "Meazza" si veste a festa:

saranno più di 72mila le presenze garantite sugli spalti. Non ci sarà il tutto esaurito per qualche migliaio di biglietti che non verrà venduto nel settore ospiti. Saranno infatti circa tremila i sostenitori azzurri, non i 4500 che il terzo anello verde può contenere. Molto hanno fatto le limitazioni per i non residenti in Campania. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, 14mila (circa il 40%) saranno stranieri. Molto ha fatto la fashion week con i paesi più rappresentativi che sono Svizzera, Germania, Polonia, Francia, Stati Uniti e Regno Unito