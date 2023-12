Sorpresa in attacco: non sarà Simeone a sostituire Osimhen, novità su Lindstrom

TuttoNapoli.net

Mazzarri recupera Lindstrom: un problema in meno verso il Monza. E ora, cioè oggi, Walter scoprirà se potrà contare anche su Lobotka, reduce dall’infrazione costale rimediata all’Olimpico con la Roma e ieri ancora protagonista di una sessione di lavoro personalizzato in vista della rifinitura in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno.

Con il Monza, al suo posto, spazio a Raspadori: Jack in vantaggio rispetto al Cholito per completare il tridente insieme con Kvara e Lindstrom (se Jesper non darà garanzie fisiche, pronto Zerbin). Lo scrive il Corriere dello Sport.