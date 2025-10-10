Sostituti Lobotka e Politano: le prime idee di Conte per il Torino

di Fabio Tarantino

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica parla delle possibili scelte di formazione di Conte in vista della partita di sabato prossimo al rientro dopo la sosta sul campo del Torino. Mancheranno, oltre a Rrahmani, gli ultimi due infortunati, Lobotka e Politano. Per il primo, scrive il quotidiano, c'è Gilmour  o all'occorrenza può giocare in quel ruolo anche De Bruyne. Per sostituire l'esterno invece c'è abbondanza di possibilità, da Neres a Elmas fino a Spinazzola che però è più difensivo. Riflessioni in corso per Conte. 