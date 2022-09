Spalletti conquista tutti i quotidiani: le pagelle del tecnico

Una serata magica per il Napoli e il suo allenatore Luciano Spalletti.

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata magica per il Napoli e il suo allenatore Luciano Spalletti. Una serata che per qualcuno è addirittura da 10 in pagella, il voto massimo. Come nel caso di Tuttosport, che lo paragona a un eroe italiano della Prima Guerra Mondiale: "Enrico Toti in panchina, nel suo edificio non si vede nemmeno una crepa". Voto 9 per Il Mattino, che scrive: "Non sbaglia una mossa, il povero Klopp lo racconterà ai nipotini".

Leggermente meno entusiastici, ma comunque generosi, i commenti degli altri quotidiano. Corriere dello Sport ("Il suo Napoli è meraviglioso e questa è la partita perfetta (...) Da urlo: the Champiooons") e Gazzetta dello Sport ("Il tutore per la spalla non lo regge, perché non si lascia ingabbiare come il suo Napoli") si spingono fino a un 8,5, mentre il Corriere della Sera si ferma a 7,5 e a un commento riassumibile in "debutto perfetto".

La valutazione di Spalletti su TuttoMercatoWeb, invece, è 8: "Azzecca scelte di formazione, spartito del match, ma pure la preparazione mediatica. Se la Champions è il luna park del calcio, il suo Napoli non poteva trovare modo migliore per divertirsi".

