Spalletti e Mancini aspettano notizie da Insigne: il 24 rischia di fermarsi, le ultime

Al di là degli infortuni, la condizione fisica dei giocatori in vista della sfida di Palermo con la Macedonia del Nord (24 marzo), da battere per poter poi spareggiare (il 29) in trasferta con la vincente di Portogallo-Turchia, sarà l’elemento decisivo per la rosa dell'Italia. In questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport - Mancini aspetta oggi notizie confortanti da Napoli circa le condizioni di Lorenzo Insigne, bloccatosi domenica contro la Samp, per un problema muscolare alla coscia destra. Per fortuna niente di paragonabile a quel che è capitato a Chiesa (lesione al legamento anteriore sinistro). Per il capitano napoletano comunque di sicuro ci saranno alcune settimane di stop.