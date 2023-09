Spalletti non convince all'esordio, le pagelle: "Italia rinunciataria, si vede poco la sua mano"

TuttoNapoli.net

Stecca la prima Luciano Spalletti da Commissario Tecnico della Nazionale. A Skopje contro la Nord Macedonia la sua Italia non è andata oltre 1-1. "Nei movimenti dei terzini si vede già la sua idea di calcio però l'atteggiamento della ripresa dopo il gol del vantaggio è inspiegabile e non può bastare la precaria condizione fisica per giustifica una squadra così rinunciataria", il commento di TMW. Questa, invece, l'analisi della 'Gazzetta dello Sport': "Di Spalletti si vede poco ed è comprensibile. Ma il secondo tempo 'in attesa' va scongiurato". "Vorrebbe altro ma non può: l’Italia è in cinque sedute, che sono poche, e riflette qualcosa di suo soltanto in qualche flash", scrive il 'Corriere dello Sport'.

Le pagelle di Luciano Spalletti

La Gazzetta dello Sport - 5.5 Corriere dello Sport - 5.5 Corriere della Sera - 5.5 La Repubblica - 6