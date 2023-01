Spalletti-Osimhen, che idillio: ecco i complimenti che si sono fatti a vicenda

Victor Osimhen sta vivendo un vero idillio con il suo allenatore, Luciano Spalletti, e i risultati in campo si vedono. Lo scrive il Corriere dello Sport

Victor Osimhen sta vivendo un vero idillio con il suo allenatore, Luciano Spalletti, e i risultati in campo si vedono. Lo scrive il Corriere dello Sport: "«Per me è un'importante fonte d'ispirazione, mi dà consigli in campo e fuori», il discorso di Victor. «E' il più forte nel suo ruolo, sono curioso di scoprire dove arriverà», le parole del signor Luciano. Un idillio. E poi una grande storia sulle orme di Cavani, Higuain e Mertens: la saga del 9 con la maglia azzurra continua. Nove come le partite giocate dall'Olimpico alla Roma: corsi e ricorsi. Magari, chissà. Osi nel frattempo corre, corre forte. E ha fretta di vincere".