Spalletti sfrutta la sosta per lavorare su Mertens: è pronto per il prossimo tour de force

Dries Mertens è pronto per il prossimo tour de force, quello che va da domenica prossima a metà novembre. Luciano Spalletti sta sfruttando la sosta per migliorarne la condizione e non solo, come scrive Tuttosport: "In questi giorni di allenamenti senza gli 11 nazionali, Spalletti si sta soffermando molto sull’attaccante belga, finalmente in condizione dopo l’intervento alla spalla al quale decise di sottoporsi dopo Italia-Belgio del 2 luglio scorso, nei quarti dell’Europeo. Il 3 ottobre a Firenze è stato utilizzato nei 6’ finali, per fargli assaggiare nuovamente il terreno di gioco e respirare l’aria di una delle tante gare infuocate che attendono il Napoli capolista".