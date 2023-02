Spezia-Napoli, settore ospiti chiuso ma i napoletani hanno trovato una "soluzione"

Il settore ospiti anche domenica al Picco di La Spezia sarà chiuso, vari tifosi azzurri non residenti in Campania non vogliono stare lontani dalla squadra

TuttoNapoli.net

Il settore ospiti anche domenica al Picco di La Spezia sarà chiuso, vari tifosi azzurri non residenti in Campania non vogliono stare lontani dalla squadra e stanno acquistando i biglietti per il settore Distinti dello stadio Alberto Picco.

È la seconda gara con il divieto in vigore, all’Arechi per Salernitana-Napoli furono create delle zone cuscinetto nelle tribune per i tifosi napoletani residenti nella provincia di Salerno. Accadranno probabilmente dinamiche simili anche per le prossime due gare lontano dal Maradona contro Sassuolo ed Empoli, che completeranno il periodo di stop alle trasferte per i tifosi azzurri. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.