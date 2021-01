Spezia, tante assenze per Italiano: out i giocatori decisivi nella vittoria di campionato

Sarà uno Spezia con diverse assenze pesanti quello che sfiderà domani il Napoli. Tuttosport fa sapere che Nzola e Tommaso Pobega non saranno della partita e con loro anche Riccardo Saponara e Salva Ferrer. Per Piccoli stop prolungato che obbligherà l’attaccante a stare fuori almeno un mese. Oggi si capirà se Deiola riuscirà ad essere disponibile dato che il Cagliari vorrebbe interrompere il prestito fissato inizialmente fino a giugno. Zoet dovrebbe giocare in porta mentre in attacco l’unico abile e arruolabile è Galabinov che è appena rientrato anche lui da un lungo infortunio.