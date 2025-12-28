Un solo reparto in emergenza, ma Conte non cambia: tre dubbi, ma poche novità

Il Napoli chiude l’anno solare in trasferta a Cremona e, come scrive Repubblica, l’orientamento è chiaro: confermare in blocco la formazione che ha dominato la Supercoppa contro il Bologna. Antonio Conte non vuole cambiare ciò che ha funzionato, soprattutto dopo le risposte arrivate in Arabia Saudita. Per la gara dello Zini non saranno convocati Beukema e Lukaku. Il difensore olandese è alle prese con il recupero da un lieve infortunio, mentre Big Rom deve ancora ritrovare la miglior condizione fisica e continuerà ad allenarsi a Castel Volturno. In attacco toccherà dunque a Lucca farsi trovare pronto a gara in corso, alle spalle dei due uomini simbolo del momento: Neres e Hojlund, protagonisti assoluti a Riad e nuove certezze offensive dei campioni d’Italia.

Le alternative non mancano in difesa e sulle corsie esterne, dove restano aperti tre ballottaggi: Buongiorno-Juan Jesus, Spinazzola-Gutierrez e Lang-Elmas. L’unico reparto davvero in sofferenza resta il centrocampo, con McTominay e Lobotka chiamati ancora agli straordinari. Ma la strada sembra tracciata: avanti con i titolari della Supercoppa.