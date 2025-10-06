Spinazzola e la chiamata di Gattuso in nazionale: ultima convocazione nel 2023
Leonardo Spinazzola torna in Nazionale: è stato convocato da Rino Gattuso per le due sfide di qualificazione mondiale con Estonia e Israele. A tal proposito l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Dopo aver perso Zaccagni per uno stiramento, ieri al Maradona si è fermato Politano, pedina chiave sulla fascia destra per interpretare il doppio modulo (4-4-2 e 3-5-2).
Ieri notte il ct ha chiamato Spinazzola, che proprio al Maradona aveva preso il posto del compagno infortunato e che come Cristante, è campione d'Europa con Mancini ct. Torna in Nazionale dopo circa due anni, lo chiamò Spalletti nel settembre del 2023, la sua ultima apparizione è contro l'Olanda nel giugno 2023 (finale 3° posto di Nations)".
