Spinazzola non recupera per Napoli-Milan: sarà spettatore forzato, dentro Olivera

Leonardo Spinazzola non sarà del Napoli per la sfida col Milan a causa di un problema fisico, al suo posto giocherà Mathias Olivera. Questo è quanto si legge su La Repubblica: "Non ci sarà, invece, Leonardo Spinazzola, fermato da una botta al quadricipite rimediata la settimana scorsa nell’allenamento congiunto contro la Puteolana. Il terzino ha provato a gestirsi negli ultimi giorni per strappare il recupero in extremis, ma neanche ieri – nel corso della rifinitura – si è allenato e quindi ha alzato bandiera bianca. Sarà spettatore forzato della grande sfida.

Al suo posto riecco Mathias Olivera, rigenerato dalla doppia partita disputata con l’Uruguay. Ha ritrovato condizione e tornerà dal primo minuto dal 18 gennaio in occasione del successo in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta".