Spinazzola-Olivera, ballottaggio aperto: c'è un favorito

Chi ci sarà in difesa contro il Pisa? L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude la conferma in blocco dei quattro che hannio giocato contro Fiorentina e Manchester City: "La linea a quattro sarà guidata da Di Lorenzo, il capitano che giovedì in Inghilterra ha vissuto una notte sfortunatissima, conclusa bruscamente per l’espulsione rimediata al 18’: capita, ci mancherebbe, è semplicemente il calcio, ma conoscendolo avrà occhi di brace e uno spirito più feroce del solito.

Rrahmani è recuperato e tornerà tra i convocati, disponibile ma ovviamente un po’ a corto dopo l’infortunio muscolare accusato in nazionale e due partite di pausa forzata, e così al centro dovrebbe toccare per la terza volta consecutiva alla coppia Beukema-Buongiorno. A sinistra, il dubbio: Spinazzola e Olivera sono stati testa a testa per due giorni, ma l’impressione è che Spina sia leggermente favorito. Ballottaggio molto aperto, comunque" scrive il quotidiano.