Spinazzola-Olivera, ballottaggio aperto: c'è un favorito

Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Chi ci sarà in difesa contro il Pisa? L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude la conferma in blocco dei quattro che hannio giocato contro Fiorentina e Manchester City: "La linea a quattro sarà guidata da Di Lorenzo, il capitano che giovedì in Inghilterra ha vissuto una notte sfortunatissima, conclusa bruscamente per l’espulsione rimediata al 18’: capita, ci mancherebbe, è semplicemente il calcio, ma conoscendolo avrà occhi di brace e uno spirito più feroce del solito.

Rrahmani è recuperato e tornerà tra i convocati, disponibile ma ovviamente un po’ a corto dopo l’infortunio muscolare accusato in nazionale e due partite di pausa forzata, e così al centro dovrebbe toccare per la terza volta consecutiva alla coppia Beukema-Buongiorno. A sinistra, il dubbio: Spinazzola e Olivera sono stati testa a testa per due giorni, ma l’impressione è che Spina sia leggermente favorito. Ballottaggio molto aperto, comunque" scrive il quotidiano.  