Spiragli di ottimismo per Anguissa: recupero possibile per il big match col Milan

Si è fermato per un problema fisico accusato durante Inter-Napoli, ma quando si rivedrà in campo André-Frank Zambo Anguissa? Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono spiragli per riaverlo a disposizione per il prossimo 19 dicembre, giorno del big match con il Milan. In quella partita Luciano Spalletti dovrà sicuramente fare a meno degli altri due africani Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen.