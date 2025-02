Spiraglio Olivera: potrebbe rientrare prima, le ultime

Spiraglio Olivera. Il difensore del Napoli a sorpresa potrebbe rientrare in campo per la gara contro il Como tra una settimana. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: il quotidiano spiega che le sensazioni del terzino sono positive e dunque non è difficile ipotizzare il rientro tra i convocati per la prossima trasferta. Inizialmente il recupero era previsto per il match contro l'Inter di inizio marzo. I prossimi giorni saranno decisivi.

