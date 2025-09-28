Sta per scoccare l'ora di Marianucci: Conte pensa al debutto, ecco quando

vedi letture

Stasera contro il Milan toccherà molto probabilmente ancora a Sam Beukema sostituire Amir Rrahmani al centro della difesa per far coppia con Juan Jesus. Ma anche Alessandro Buongiorno è ai box e quindi ad Antonio Conte resta un solo cambio tra i centrali: Luca Marianucci, acquistato la scorsa estate dall'Empoli per circa 9 milioni di euro.

Non sarà stasera la sua ora, ma presto arriverà. L'ex Empoli, infatti, è atteso al debutto ufficiale in azzurro in una delle prossime due partite. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Marianucci è l’unico cambio a disposizione di Conte ed è probabile che, se non stasera a San Siro, contro il Genoa possa trovare spazio".