Stasera la rivincita di Insigne: rimase 90' in panchina nel disastro di Ventura

"Questa è l’Italia di Lorenzo" scrive Alessandro Barbano nel suo articolo per il Corriere dello Sport ricordando il disastro di Ventura quattro anni prima quando il capitano del Napoli restò in panchina 90' contro la Svezia: "Va incontro alla storia per sfidarla in una partita che vale uno spareggio, quattro anni dopo - era il 13 novembre - l’esclusione con la Svezia, quando il fantasista restò a guardare il disastro dalla panchina. Oggi il copione è il suo. Ed è fatto di una poesia senza rime baciate, di tiri a giro e invenzioni che non s’imparano a memoria, ma si recitano a soggetto. È la rivincita di un giocatore unico".