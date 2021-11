Superlega, le tre "sorelle" non mollano: Juve con Real e Barça nel nuovo progetto

Le parole di Chiellini hanno riacceso il dibattito sulla Superlega, un progetto che il Corriere dello Sport definisce "accantonato in attesa di tempi migliori". Juve, Real e Barça, com'è noto, non si sono mai tirate indietro, e fonti madridiste riferiscono che all'interno del club si fa il tifo per le altre due "sorelle" in Champions. La speranza è andare avanti il più possibile nella competizione, in modo da avere la forza sufficiente per negoziare con la UEFA una sorta di Superlega 2.0, magari più inclusiva e con la possibilità per altri club di entrare in un sistema di promozioni e retrocessioni.