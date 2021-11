Svolta Covid, stadi solo per i vaccinati? Il Governo prepara la stretta

Il Governo si starebbe preparando a una stretta sui Green Pass con il modello austriavo, nel caso in cui la curva epidemica continui a risalire. Anche per le attività di divertimento, a partire dagli stadi.

Come riporta La Stampa, infatti, si attende la giornata di venerdì, quando il monitoraggio dell’Iss dirà se l’indice Rt è salito al punto da far prevedere una crescita esponenziale dei casi, per capire come si muoverà il Governo. Una delle prime mosse dovrebbe essere una stretta sulle condizioni per ottenere il Green Pass, a partire dall’idea di ridurre da 12 a 9 mesi la durata del certificato.