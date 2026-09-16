Retroscena Marotta: spingeva Conte in nazionale per tenerlo lontano dalla Juve

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Ivan Zazzaroni torna sul possibile futuro di Antonio Conte alla Juventus, raccontando un retroscena che risalirebbe allo scorso 28 luglio. Proprio in quei giorni «il fantasma di Conte si è manifestato di nuovo» alla Continassa: nessuno lo avrebbe visto direttamente, ma in molti avrebbero avvertito la sua presenza. Questo è quanto scrive oggi nel suo editoriale per il Corriere dello Sport.

Secondo la ricostruzione di Zazzaroni, Conte rappresenterebbe «un romanzo juventino mai finito» e l'ipotesi di un suo ritorno a Torino sarebbe stata considerata abbastanza concreta da spingere Beppe Marotta a muoversi per impedirla. Il mondo del calcio, scrive il direttore, sarebbe convinto che l'ad dell'Inter abbia «suggerito» Conte come commissario tecnico della Nazionale con l'obiettivo di tenerlo lontano dalla Juventus per almeno un paio d'anni. Zazzaroni precisa però che si tratta di una ricostruzione e di un retroscena al condizionale, non di un fatto accertato