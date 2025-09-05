Svolta Italia, Corsera: "Con Gattuso schemi più semplici, Spalletti li rimbambiva"

Oggi Rino Gattuso debutterà da commissario tecnico della Nazionale e il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, ha raccontato l'approccio completamente diverso rispetto al suo predecessore Luciano Spalletti: "Gattuso dice che è il suo sistema preferito e non ci rinuncia. Sarà una difesa «rotante». In fase di possesso, Di Marco salirà a sinistra: e, dall’altra parte, Di Lorenzo stringerà al centro. Roba semplice. Schemi banali che, ormai, applicano anche in Prima categoria. Rino ha capito che non è il momento di lavagne, filmati, ossessioni tattiche.

Qualche giocatore gli ha riferito che Spalletti li rimbambiva. Te tu ti vai a mettere lì, così poi ci si ritrova tutti insieme laggiù. «Calcio relazionale». Lo chiamava così. E, dopo averglielo spiegato, continuava pure a parlargli addosso nello spogliatoio, nella hall dell’albergo, a cena. Poverini: una pressione psicologica insopportabile, debilitante, al punto da essere poi presi a pallate, quasi, da chiunque. Rino ha capito di dover cambiare approccio. Nei quattro giorni di ritiro, a Coverciano, li ha accarezzati con sorrisi complici e premurosi e, sul prato, s’è solo sentito qualche urlaccio. «Forza!». «Vallo a prendere alto!». «Devi chiudere prima!»".