Svolta tattica con l'arrivo di Simeone: perché è perfetto per Spalletti

Giovanni Simeone dovrebbe sostituire Petagna in attacco, doppio affare vicino alla conclusione, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone dovrebbe sostituire Petagna in attacco, doppio affare vicino alla conclusione, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Il Cholito ha le caratteristiche adatte per la svolta tattica del Napoli: maggiore ricerca della profondità, del calcio in verticale, degli scambi rapidi per aprire gli spazi in campo aperto. Piace anche Barak del Verona ma l’idea potrebbe diventare realtà solo se andasse via Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza a giugno 2023".