Tifosi accanto alla squadra: potrebbero essere all'esterno del Maradona domenica

Stadio vuoto per Napoli-Verona, ma potrebbero esserci i tifosi all'esterno del Maradona per l'ultima di campionato. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "All’esterno dello stadio nel pre-partita qualche voce dovrebbe esserci: nel mondo del tifo organizzato e non solo c’è l’idea di far sentire il proprio sostegno".