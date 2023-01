Tifosi Juve minacciano disdetta alle pay tv: "Serie A malata, non siamo gli unici colpevoli!"

Il Sole 24 Ore riporta un interessante approfondimento su quanto sta accadendo nelle ultime ore a livello di abbonamenti televisivi.

Il Sole 24 Ore riporta un interessante approfondimento su quanto sta accadendo nelle ultime ore a livello di abbonamenti televisivi. All'indomani della sentenza della corte federale che ha inflitto una penalizzazione di 15 punti alla Juventus, è scattata la rivolta generale fra gli abbonati delle pay tv. Nelle ultime ore, infatti, su Twitter sono andati in tendenza gli hashtag #disdettaDAZN e #disdettasky, che sottolineano il malumore generale per l'epilogo della vicenda. La volontà è quella di non "foraggiare più una Serie A bollata come malata, in cui però la Juventus è stata riconosciuta l’unica colpevole di un vulnus di sistema".

Secondo un'indagine fatta da StageUp e Ipsos, il club con più tifosi in Italia è la Juventus, che ne conta più di 8 milioni, ovvero il doppio delle milanesi. Invece, per quanto riguarda gli abbonati, non si sanno le cifre esatte, ma dall'Annual Review di Dazn si è capito che gli abbonati a livello global sono 15 milioni.