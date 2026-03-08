Torino-Napoli, sfuriata D'Aversa: i tre aspetti che non ha proprio digerito

La sconfitta al Maradona ha lasciato strascichi in casa Torino. Roberto D'Aversa ha già fatto sentire la propria voce durante la partita, ma tornerà a parlare alla squadra al Filadelfia prima di iniziare a preparare la gara contro il Parma, fa sapere quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport che racconta tre temi di insoddisfazione.

L'approccio sbagliato.

Il Torino è sceso in campo con col giusto approccio: prima del gol di Alisson al 7', il Napoli aveva già sfiorato il vantaggio. C'è voluta la doccia fredda dell'1-0 per far svegliare i granata, ma in un campo come quello del Napoli rimontare è impresa complicata, figurarsi per una squadra con tante fragilità ed all'inizio di un nuovo percorso.

Poca cattiveria sotto porta. Quando il Torino ha alzato il baricentro ha peccato di cinismo: Adams ha sbagliato un controllo facile al centro dell'area per il pareggio nel finale, Anjorin ha servito addirittura un pallone morbido tra le braccia di Milinkovic-Savic, e pure Duvan è arrivato in ritardo su una respinta del portiere che poteva avere maggior fortuna.

Le disattenzioni difensive

Il tecnico del Torino non ha digerito anche gli errori in area: Politano ha trovato il colpo di testa sovrastando Lazaro e ha servito Elmas per il gol dell'ex. D'Aversa lo ha definito "un altro gol evitabile", riconoscendo che quello delle distrazioni difensive è un problema cronico che il Torino si trascina da tutta la stagione. Ed i numeri loconfermano.