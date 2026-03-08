Torino-Napoli, sfuriata D'Aversa: i tre aspetti che non ha proprio digerito

Oggi alle 16:30Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net

La sconfitta al Maradona ha lasciato strascichi in casa Torino. Roberto D'Aversa ha già fatto sentire la propria voce durante la partita, ma tornerà a parlare alla squadra al Filadelfia prima di iniziare a preparare la gara contro il Parma, fa sapere quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport che racconta tre temi di insoddisfazione.

L'approccio sbagliato.

Il Torino è sceso in campo con col giusto approccio: prima del gol di Alisson al 7', il Napoli aveva già sfiorato il vantaggio. C'è voluta la doccia fredda dell'1-0 per far svegliare i granata, ma in un campo come quello del Napoli rimontare è impresa complicata, figurarsi per una squadra con tante fragilità ed all'inizio di un nuovo percorso.

Poca cattiveria sotto porta. Quando il Torino ha alzato il baricentro ha peccato di cinismo: Adams ha sbagliato un controllo facile al centro dell'area per il pareggio nel finale, Anjorin ha servito addirittura un pallone morbido tra le braccia di Milinkovic-Savic, e pure Duvan è arrivato in ritardo su una respinta del portiere che poteva avere maggior fortuna. 

Le disattenzioni difensive

Il tecnico del Torino non ha digerito anche gli errori in area: Politano ha trovato il colpo di testa sovrastando  Lazaro e ha servito Elmas per il gol dell'ex. D'Aversa lo ha definito "un altro gol evitabile", riconoscendo che quello delle distrazioni difensive è un problema cronico che il Torino si trascina da tutta la stagione. Ed i numeri loconfermano. 