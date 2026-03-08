Torino, strigliata di D'Aversa ai giocatori: ecco cosa è successo al Maradona

Il tecnico ha già parlato alla squadra a Napoli ma lo farà pure oggi alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia.

A Napoli sono emersi quei vecchi problemi del Torino a cui Baroni non era riuscito a porre rimedio. L’allenatore infuriato per gli approcci sbagliati, per la poca cattiveria davanti alla porta avversaria e per i pericoli non fiutati in difesa. Il tecnico ha già parlato alla squadra a Napoli ma lo farà pure oggi alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia.

D’Aversa conosce bene quelle che sono le insidie per una squadra in lotta per la salvezza, sa che non c’è tempo da perdere, che i problemi di qualunque tipo vanno affrontati e possibilmente risolti in fretta. Il ko di Napoli è stato molto diverso da tanti altri della gestione Baroni (basti pensare al tre a zero senza mai una vera reazione contro il Genoa, per non parlare delle due goleade incassate contro Como e Inter), ma urge concentrarsi su tutto ciò che ha reso più semplice la serata degli uomini di Conte, si legge su Tuttosport. Di partite in cui il Torino è sceso in campo distratto, molle, subendo l’iniziativa avversaria ce n’è un lungo elenco. Quando poi ha reagito e ha alzato il proprio baricentro, il Torino ha mostrato poca cattiveria in zona gol.

Quella cattiveria che è mancata agli attaccanti del Torino l’ha invece avuta Politano: ha sovrastato Lazaro in occasione del gol del due a zero segnato da Elmas. “Un altro gol evitabile”, l’ha definito D’Aversa, che siede sulla panchina del Torino da meno di due settimane, però sa che quello delle distrazioni difensive è un problema che la formazione granata si porta dietro da molto tempo. Al Filadelfia cercherà di trovare soluzioni, provando a motivare i propri giocatori e continuando a chiedere “coraggio”, il suo mantra da quando è arrivato al Torino.