Tre attaccanti rischiano di essere troppi senza Champions: l'idea di ADL

Mertens, Petagna e Osimhen per il Napoli, tutti insieme, è un lusso per Gattuso. Tre centravanti per una sola maglia da titolare rischiano di essere troppi in futuro, specialmente senza Champions League e con l'obiettivo, nel caso, di ridurre il monte ingaggi. E' questa la previsione fatta dal Corriere dello Sport oggi in edicola in vista delle strategie societarie per la prossima stagione.