Tre mesi dopo c'è ancora il Cagliari: il messaggio e le scelte di Conte

Riaprono le porte dello Stadio Maradona per l’esordio casalingo dei Campioni d’Italia. 99 giorni dopo quel 23 maggio, con la vittoria per 2-0 al Cagliari a sancire il quarto Scudetto della storia del Napoli, i partenopei riceveranno di nuovi i sardi, stavolti allenati da Pisacane, con un nuovo sold-out (il decimo consecutivo) per provare a riprendere proprio come avevano salutato. Tre mesi dopo non è cambiato per niente l’approccio di Antonio Conte, ma su questo c’erano pochi dubbi: “Se torno al 23 maggio, il Cagliari non mi è sembrato per niente appagato - le parole rispondendo ad una domanda sulla differenza tra le due gare -, le squadre appagate sono altre. La vittoria scudetto ce la siamo presa con autorità, sopportando anche una certa pressione, non vincendo lo Scudetto non lo vincevi e quindi quello che mi aspetto è attenzione, cattiveria come in quella partita. Se pensiamo di essere il Napoli e di vincere solo per lo Scudetto sulla maglia faremo un grande errore, se andiamo con la cattiveria che metteranno loro allora faremo un'ottima prestazione. Dopo 3 mesi sarà una gioia ritrovarci lì, ma dobbiamo ritrovare la stessa voglia, determinazione, unità d'intenti e quel connubio instaurato che per noi è il 12esimo ed il 13esimo uomo in campo. Ma dobbiamo sapere che inizia una nuova stagione, quello che è stato è stato, si dice scurdammece o' passat', il messaggio chiarissimo del tecnico del Napoli in vari passaggi.

Le scelte di Conte

Si va avanti con il modulo - e gli uomini - di Reggio Emilia. Tutti insieme Politano, Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay da falso esterno e con Lucca centravanti. In difesa confermato Juan Jesus al centro della difesa con Rrahmani, con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra che sembra favorito su Spinazzola. L'altro dubbio riguarda la porta con Meret che potrebbe essere confermato, rinviando l'esordio di Milinkovic-Savic a dopo la sosta.

Il doppio colpo è blindato

Ieri Elmas è arrivato in città, quest'oggi farà le visite mediche e firmerà il contratto, ma il Napoli ieri ha blindato nuovamente l'accordo per Rasmus Hojlund. Nonostante sia giornata di vigilia, anche Conte ha fatto visita al summit tra il Napoli, gli intermediari e gli agenti dell'attaccante dello United. Cifre più alte: 6mln di euro di prestito e 44mln di riscatto condizionato alla Champions, ma Conte avrà gli ultimi due tasselli di un mercato straordinario.